Şehit yakını ve gaziler biletini online alabilecek

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için sağladığı ücretsiz seyahat kartları için Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla imzalanan protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri, anlık olarak sistemde doğrulanacak. Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecekler.