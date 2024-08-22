Önce tahsis sonra imar

İZMİR Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mülkiyetindeki 29 bin 522 metrekarelik arazinin Türkiye Yelken Federasyonu'na tahsisinin ardından imar planları askıya çıkarıldı. Urla İçmeler'de İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı mülkiyetindeki 29 bin 522 metrekarelik araziye, spor tesisi amaçlı imar verildi. Türkiye Yelken Federasyonu'na 2019 yılında tahsis edilen deniz kıyısındaki arazinin imar planları İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir ay süreyle askıya çıkarıldı. 1,500 metrekarelik kısmı tarla, kalan kısmı bataklık ve sazlık niteliğindeki taşınmaz, 16 Eylül 2019 tarihinde imzalanan protokolle 2039 yılına kadar İzmir Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı Rebi Akdurak'ın eşi Özlem Akdurak'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Yelken Federasyonu'na Yelken Sporu Kamp Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmişti.