TROY logolu kartlara talep patlaması yaşanıyor

TÜRKİYE'DE geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilgi arttı. TROY logolu kart sayısı 35 milyona ulaşırken yıl sonunda bu sayının 50 milyona çıkması hedefleniyor. 2016'da faaliyete geçen yerli kart TROY'a ilgi bu yılın ilk yarısında hız kazandı. TROY'un kullanımı ve kart sayısı yılın ilk 6 ayında önemli bir ivme kaydetti.

36 MİLYONA ULAŞTI

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, yaptığı açıklamada, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek, temmuz sonu itibarıyla 9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı ve 8 milyonu ön ödemeli kart olmak üzere 36 milyon TROY logolu kart bulunduğunu söyledi. TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığını bildiren Deniz, "Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor. Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY'un ciro payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.