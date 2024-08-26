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Haberler Ekonomi

TSE’den dev ihale

HABER MERKEZİ
TSE’den dev ihale
TÜRK Standartları Enstitünün (TSE), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti TSE'ye ait İzmir'in Konak ilçesindeki 1 bina ve otoparkı, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. İhalenin tahmini bedeli 46 milyon 840 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat miktarı (yüzde 3) 1 milyon 405 bin 200 lira olan ihale, 19 Eylül'de TSE'nin İzmir İthalat Müdürlüğü'nde yapılacak. İhale Şartnamesi, internet adresi ile TSE İzmir İthalat ve TSE Ankara Emlak İnşaat müdürlüklerinden bedelsiz temin edilebilecek.
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