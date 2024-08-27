Akaryakıt istasyonu kapalı marketler ise hala açık

İzmir Balçova'da bulunan Selway Outlet'in içindeki aynı firmaya ait iki akaryakıt istasyonunun kullanım izni ve kira sözleşmesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildikten sonra, belediyede sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince kapatma işlemi yapılan istasyonlar içinde bulunan iki marketin ise hâla açık olduğu ve mühürlenmediği ortaya çıktı.Yatırımcı şirket, encümen ve yargı kararlarının eksik uygulandığını ve ivedilikle marketlerin de kapatılması gerektiğini belirtti. Hakkında faaliyetten men kararları verilen Esas Petrol isimli şirketin izinsiz şekilde kullandığı bu istasyonlar aynı zamanda, Karayolları'na ait arazide bulunuyor.