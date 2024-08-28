Türkiye’nin 2023 yılı vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İLK SIRADAKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.

ÖDEDİKLERİ VERGİ MİKTARI YAKLAŞIK 12 KAT ARTTI

Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.