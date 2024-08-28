Uzakta okuyanın yol masrafları devletten

Devlet, ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin memleketlerine gidiş dönüş masraflarını üstlenmeye devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ailesinden farklı bir şehirde eğitim gören öğrencilere sağladığı ulaşım desteği, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada; ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirterek, programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatarak bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını belirtti. Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere, gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım desteği sağladıklarını vurguladı. Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.