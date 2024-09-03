Son dakika! Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 64,91 oldu. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2'ye gerilemesi öngörülüyordu.