Sicimoğlu: Köfteye benzemeyen tadı vardı

AYHAN Sicimoğlu, geçtiğimiz gün yol kenarında yediği bir köfteyi eleştiren paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Çine Köftesi hakkındaki açıklamalara sert tepki göstererek, Sicimoğlu'nu özür dilemeye davet etmesi sonrası ünlü isim Yeni Asır'a konuştu. Mekanın adını vermediğini belirten Ayhan Sicimoğlu, "Bir arkadaşımla dönerken yol kenarında onlarca reklam gördük ve köfte yemeye karar verdik. Köfteci dükkanına girdiğimizde beni tanıdılar, çok iyi davrandılar ancak söylediğimiz köfte hiç köfteye benzemiyordu. Garsondan tekrar pişirmesini rica ettim. Sağ olsun garson tekrar pişirip geldi ancak yine de yenmeyecek kadar kötüydü. Ben kötü bir şey demedim daha güzel yapmaları için uyarıda bulundum" dedi. Ayhan Sicimoğlu, bir süre sonra tekrar oraya gideceğini belirtti.