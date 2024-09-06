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Kamudan yapılacak ödemelerde “vergi borcu bulunmaması” şartının kapsamı genişletildi

HABER MERKEZİ
Kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi
KAMU idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, 1 Ekim'den itibaren mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi. Söz konusu tebliğ, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
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