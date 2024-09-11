Bodrum’da yaz sezonu Ekim’e kadar sürecek

TURİZMİN gözbebeği Muğla Bodrum'da sezon Ekim ayına sarkınca turizmcinin yüzü güldü. Okulların açılmasıyla birlikte her yıl Eylül ayında turist sayısında düşüş yaşanan Bodrum'da, bu yıl talep artışı yaşanması turizmciyi sevindirdi. Birçok sahil yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Turizmci iş insanı Bülent Kaya, turizm sezonunun beklentilerin üstünde ilerlediğini söyledi. Sezondan memnun olduklarını belirten Kaya, "Sezon halen devam ediyor. Böyle devam ederse bütün Bodrum için iyi bir sezon olacak. Sezon Eylül ayına sarktı. Eylül sonuna kadar devam ediyor sezon. Ekim ayı ise geçen senelere göre daha iyi görünüyor. Guruplar gelmeye başlıyor" dedi. Kaya, Bodrum'un turizm destinasyonları içerisinde bir marka olduğunu da vurguladı.