93. İzmir Enternasyonal Fuarı yüz binleri ağırladı

CUMHURİYET mirası ve İzmir'in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl "teknoloji" temasıyla 93. kez düzenlendi. İEF, özel teknoloji alanları, insansı robot Sophia gibi sürpriz konukları, konserler, farklı gösteriler ve yüzlerce etkinlik ile her yaştan 756 bin 635 ziyaretçiye farklı bir deneyim sundu.

30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında ticaret, kültür, sanat, eğlence ve teknolojinin merkezi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerinin hafızasında unutulmaz izler bıraktı. "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenen Fuar'daki özel teknoloji alanları, dijital deneyim ve sergi alanı, temaya özel etkinlikler, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.