Aydın’da ekipler restoranları denetledi

AYDIN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Efeler'deki AVM'lerde ve toplu tüketim alanlarında açıkta gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. İşletmelere güvenilir gıda sunumu konusunda uyarılarda bulunuldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alışveriş merkezlerinde ve toplu tüketim alanlarında açıkta gıda satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Efeler'deki AVM'ler ve diğer toplu tüketim alanlarındaki açık stantlar ve gıda sunan işletmeler kontrol edildi. Denetimlerde, işletmelere güvenilir gıda sunumu ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.