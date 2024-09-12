Körfezin baş tacı

Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir, her geçen gün potansiyelini büyütüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre 8 ayda 97 bin 968 kruvaziyer yolcusu İzmir'i ziyaret etti. Sadece ağustos ayında İzmir Limanı'na 6 gemiyle 21 bin 828 turist geldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış yaşandı. 2023'ün ilk 8 ayında İzmir'e 11 kruvaziyer gemisi ile birlikte 9 bin 127 turist gelmişti. Geçen seneye göre gelen turist sayısı ise 10'a katlandı.

21 GEMİDEN REZERVASYON

Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir'e 6 yıl aranın ardından ilk büyük turistik yolcu gemisi 2022'de gelmişti. 23 Mart'ta ABD'nin Miami kentinden hareket eden Oceania Cruises firmasına ait "Insignia" adlı gemi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra İzmir Limanı'na demir atmıştı. Gelen turistlerin başlıca uğrak yerleri arasında ise Efes Antik Kenti, Kemeraltı yer alıyor. İzmir Deniz Ticaret Odası'nın açıkladığı takvime göre yılın geri kalanında aylar için 21 kruvaziyer gemisi rezervasyon yaptırdı.

ÇEŞME, DİKİLİ VERİLERİ

YILIN ilk 8 ayında Çeşme'ye 55 kruvaziyer gemisiyle 44 bin 562 turist, Dikili'ye ise 9 kruvaziyer gemisiyle 2 bin 338 turist geldi.