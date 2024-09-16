BES’te toplam fon 1 trilyon lirayı aştı

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi (EGM) verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 893 milyar 509 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 124 milyar 365 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 9 milyon 276 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) Eylül 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 535 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 76,4 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 4 milyon 767 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 11 milyon 266 bin olarak kayıtlara geçti.