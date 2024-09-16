Çocukların geleceği eğitim sigortası ile güvende

Eğitim, bir çocuğun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak, eğitim maliyetlerinin giderek arttığı günümüzde bu masraflar birçok aile için ciddi bir finansal yük haline gelebiliyor. Bu noktada devreye giren; ailelerin çocuklarının geleceğine dair en önemli yatırımlarından biri olan eğitim sigortası, çocukların eğitim masraflarını güvence altına alarak ailelerin bu yükten kurtulmasına yardımcı oluyor. Çocuğun gelecekteki eğitim giderlerini karşılamayı hedefleyen bir tasarruf planı olan eğitim sigortası, beklenmedik durumlar karşısında çocuğun eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için gerekli mali desteği sağlayarak çocuğun eğitim hayatının kesintiye uğramasını önlüyor.

VERGİ AVANTAJI İMKANI

Buna ek olarak, eğitim sigortası ailelere finansal planlama konusunda da esneklik sağlıyor. Ebeveynler, belirli bir süre boyunca düzenli olarak prim ödeyerek, çocuklarının üniversite veya yükseköğrenim masraflarını karşılayacak birikimi oluşturabiliyor. Bu sayede, çocuğun gelecekteki eğitim ihtiyaçları için bugünden hazırlık yapılırken, beklenmedik bir duruma karşı eğitim hayatı garanti altına alınabiliyor. Ebeveynin vefatı, iş kaybı veya sakatlık gibi durumlarda, çocuğun geleceğini koruyan eğitim sigortası ayrıca, planlı birikim ve vergi avantajları sunarak ailelerin finansal yükünü de hafifletiyor. Ödenen primin tamamı, brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, o aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Hem çocukların eğitimlerini güvence altına almak hem de ailelerin finansal risklerini minimuma indirmek için önemli bir araç olan eğitim sigortası, uzun vadede hem maddi hem de manevi anlamda rahatlık sağlayarak, çocuğun en iyi eğitim imkânlarına sahip olmasına katkıda bulunuyor. Poliçe sahibinin ve çocuğunun gelecekte karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı mali güvence sağlamayı amaçlayan eğitim sigortasında, öğrencinin eğitim masrafı yıl geçtikçe azalacağı için poliçenin teminatı da bununla uyumlu olarak azalıyor. Sigorta süresi, çocuğun kalan eğitim süresine göre sigorta ettiren tarafından belirleniyor.