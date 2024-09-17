Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerle 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini vurgulayarak, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.