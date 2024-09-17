İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile ikinci el araç satışlarında yeni sisteme geçildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda geçmişte ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakalarının Ticaret Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tarih olduğu bildirildi.