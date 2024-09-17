İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile ikinci el araç satışlarında yeni sisteme geçildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda geçmişte ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakalarının Ticaret Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tarih olduğu bildirildi.
Bakanlık, yeni sistem ile birlikte araç alım satım işlemlerinin güvence altında olduğunu vurgulayarak satıcının güvenli ödeme sürecini başlatacağını, alıcının notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracağını, satışın onaylanması sonrasında ise güvenli hesapta bekletilen paranın anında satıcının hesabına geçeceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.
Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı.
Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.