5. Türkiye-Çin İletişim Forumu yarın yapılıyor

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Çin İletişim Forumu, "Yeni Dönemde Çin'de Reformların Derinleşmesi ve Getirdiği Fırsatlar" ana temasıyla yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye, demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Çin'e uzanan Orta Koridor Girişimi ile bu projeye dahil oldu.

ÇİN'İN YÖNETİMİ

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı Çin'in reform sürecinin ve modernleşme hedeflerinin Xi Jinping'in liderliği altında nasıl şekillendiğini anlatan "Çin'in Yönetimi" kitabı da önemli bir rehber. Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye kazandırılan kitapta, Xi Jinping'in devlet yönetimindeki reformları ele alınıyor. 5. Çin - Türkiye İletişim Forumu da bu iki ana başlık etrafında Türkiye- Çin ilişkilerinin yeni dönemde nasıl geliştirilebileceğine odaklanıyor. Türkiye'den ve Çin'den üst düzey isimlerin yer alacağı forum yarın CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da saat 09:00'da başlayacak.