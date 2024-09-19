Hakiki Koç’tan iflas iddialarına yalanlama

Türkiye'nin köklü firmalarından ve şehirlerarası yolcu taşımacılığının öncülerinden olan Hakiki Koç Turizm'in iflas ettiği ve yüzlerce kişinin işten çıkartılarak mağdur edildiği yönünde çıkan haberlere açıklama geldi. Hakiki Koç Turizm'in avukatları Yavuz Atalay ve Mehmet Dinçer, ailenin ortak kararı ile firmanın 2010 yılında geçici süre ile faaliyetlerini durdurduğunu, o dönem tüm çalışanların yasal haklarının ödendiğini, hatta bazı çalışanların diğer grup şirketlerinde istihdam edildiği belirtilerek, 14 yıldır hizmet vermeyen firmanın da bu nedenle iflas etmesinin söz konusu olmadığını söylediler. 1963 yılında İzmir merkezli olarak merhum Mehmet Niyazoğlu tarafından kurulan ve taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinen Hakiki Koç Turizm firmasının iflas ettiği yönündeki haberlere tepki geldi. Ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeni ile piyasa koşullarına daha fazla dayanamayarak iflas kararı aldığı öne sürülen Hakiki Koç Turizm'in bundan 14 yıl önce zaten faaliyetlerini durdurduğu ancak iflas kararı almasının söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Hakiki Koç Turizm firması ile ilgili çıkan asılsız haberlere şirket avukatları Yavuz Atalay ve Mehmet Dinçer'en açıklama geldi.

'KİMSE MAĞDUR EDİLMEDİ'

2007 yılında firma kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatının ardından ailenin aldığı ortak karar ile firma faaliyetlerinin geçici süre ile durdurulduğunu anlatan firma avukatları, "Firma iflas etmemiştir. Halen ticaret siciline kayıtlı ve marka da tescilli olarak aileye aittir. Uygun şartlarda tekrar firmanın otobüs işletmeciliği faaliyetine başlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca firmanın faaliyetlerinin durdurulduğu 2010 yılında, tüm çalışanların yasal hakları ödenmiş, bir kısım çalışanlar ailenin diğer grup şirketlerinde istihdam edilmiş ve kimse mağdur edilmemiştir" dedi.

'BUNA SON VERİLMELİ'

14 yıl önce faaliyetleri ihtiyari olarak ailenin kendi isteği ile durdurulan bir firmanın şu an iflas etmesinin de söz konusu olmadığının altını çizen şirket avukatları Hakiki Koç Turizm'in iflas ettiği yönünde çıkan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, "14 yıl önce faaliyeti ihtiyari olarak ailenin kendi isteğiyle durdurulan bir firmanın iflas ettiğini ve sanki bu günlerde olmuş bir vaka gibi gösterilmesi hangi amaca hizmet etmektedir? Bu maksatlı ve kötü niyetli olduğunu düşündüğümüz yalan haberleri yaymakla hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı tavrından vazgeçilmesi ve derhal yayının durdurularak bu hukuksuzluğa son verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.