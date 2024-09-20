DSO’dan fabrika için İzmir’e ziyaret

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu ve beraberindeki teknik ekip, ile Denizli'de kurulması planlanan Denizli Model Fabrika çalışmaları kapsamında İzmir Model Fabrika ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'na (EBSO) geliştirme ve iş birliği ziyareti gerçekleştirdi. 15 Ocak 2021 tarihinde faaliyete geçen İzmir Model Fabrika'nın işleyişi ve ekibin oluşturulma süreci hakkında bilgi veren, İZTO Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Başkanı E.Cemal Elmasoğlu, "Her işte kadro çok önemli. Bir kere güçlü gibi bir ekibe ihtiyacımız var. Endüstri 4.0 ile ilgili en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün kobilerimizin bir yaşam tarzı olmak gerekiyor. Model fabrika ezber bozan bir yerdir. Model fabrika denemenin ötesine geçen bir platformdur. Denizli'nin bu yola çıkarken başarılı olmasına destek sağlamaya hazırız" dedi.