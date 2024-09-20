Yabancıların Bodrum tatili devam ediyor

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, 2024 yaz sezonunda yabancı turistlerin ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen turist sayısı Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştı. Eylül ayıyla birlikte yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle, Bodrum'un sahilleri yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler güneşin, kumun ve denizin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sahilde bazı turistler kitap okuyarak güneşlenirken, bazıları sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih etti. Bodrum'un sahillerinde yazdan kalma günlerin tadı çıkarılıyor.