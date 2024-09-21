Rekor bağış ile öğrenci yurdu

Ailelerinden uzakta yükseköğrenim gören öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleri, Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in girişimleri ile Çeşme Turizm Fakültesine otel konforunda inşa ve dizayn edilen, iki bloktan oluşan 108 kişilik öğrenci yurdu kazandırıldı. Modern mefruşatla donatılan iki kişilik odalarda; baza, buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrenci için ayrı çalışma masası ve özel dolap bulunuyor.

'ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK'

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak 'Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek' mottosu ile hem ana kampüsümüzde hem de ilçelerdeki kampüslerimizde vizyoner uygulamaları ve nitelikli projeleri hayata geçirdik. Fakültemiz, turizm sektörüne uluslararası nitelikte mezunlar yetiştiriyor. Ancak, Fakültemiz öğrencileri barınma sorunu yaşıyordu. Yeni yurt binamızın inşaatı tamamlandı. İki kişilik olan odalar modern malzeme ve eşyalarla donatıldı.

Yurdun hizmet vermeye başlamasıyla birlikte önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alması çok önemli. Son dönemde yapılan bağışlarla, Çeşme Turizm Fakültesinin atağa kalktığını büyük bir gururla ifade etmek isterim. Rekor bağışla öğrenci yurdu yapımına vesile olan bağışçılara ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

MODERN BIR YAPI

EGE Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise "Shipley- Altındağ ailesinin 1 milyon 400 bin dolarlık bağışıyla ve Bridge to Türkiye Vakfı'nın katkılarıyla fakültemize kazandırdığımız Çeşme Turizm Fakültesi Shipley-Altındağ Öğrenci Yurdu tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Öğrencilerimizin çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Çünkü alışılmış yurtlardan farklı olduğunu görecekler. Yurt binamızın çevre düzenlemesini de tamamladık. Heyecanlıyız, mutluyuz. Turizm Fakültemizin kampüsünde artık bir gurur