Ege’nin İncisi’nde turizm kongresi

Dünya Turizm Kongresi İzmir'de sektörün uluslararası devlerini bir araya getirecek. 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir'de Dünya Turizm Kongresi'nin düzenleneceğini belirten Destination İzmir Başkanı ve SKAL İZMİR yöneticisi Bülent Tercan, organizasyonun kent için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti.

'REFAH ARTAR'

İzmir'in turizmde hak ettiği noktada bulunmadığına değinen Tercan, "İzmir'de yapılacak olan SKAL Dünya Turizm Kongresi kentimize inanılmaz olanaklar sunacak. Kongreye tüm dünyadan 500'e yakın turizm profesyoneli gelecek. Seyahat acentaları ve havayolu şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri, otelciler, turizmin çeşitli sektörlerinin aktörleri İzmir'de bir araya gelecek. Tüm dünyadan misafirleri ağırlayacağımız kongreyi takip eden yılda yüzde 31 yabancı turist artışı bekliyoruz. İzmir'de turizm gelişirse, turizme bağlı 60 sektör canlanır. Ama turizm gelişirse sadece 60 sektör kalkınır demek de yanlış olur. Turizmin gelişmesi İzmir'i şaha kaldırır. Esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle halkıyla kent refahını artırır. Bu bakımdan turizm hepimiz için ayrı önem taşıyor. Turizm bacasız fabrikadır. Yabancı turist sayısı artarsa Kemeraltı, Kordon işletmeleri başta olmak üzere kentin dört bir yanına hareketlilik gelecek, İzmir bereketlenecek" dedi.

ETKİN TANITIM VURGUSU

İZMİR'İN turizm gelirlerindeki payının azaldığını da ifade eden Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "30 yıl önce ülke turizminde İzmir'in payı yüzde 10 iken, bugün bu oran yüzde 4 e düşmüştür. Türkiye turizmde rekorlar kırıyor, yeni rekorlara koşuyor fakat İzmir bu yarışta yok. Türkiye'nin bu yıl 60 milyar $ turizm geliri 60 milyon turist hedefi var. İzmir de kendine bir vizyon çizmeli, önüne hedefler koymalı. Benim şahsi düşüncem, İzmir mutlaka yılda 5 milyon turist hedefini önüne koymak zorunda. Burada yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Gönüllü turizm örgütleri olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz. SKAL Dünya Kongresi bu çabalarımızın bir ürünü. İzmir'in turizmde sıçrama yapabilmesi için tarihi bir fırsat. Gelin bu kongreyi el el ele gönül gönüle en güzel şekilde gerçekleştirelim. İşimiz zor değil. İzmir deniz kum güneş, İncil'de anlatılan Yedi Kilise, Meryem Ana, UNESCO Dünya Mirası Efes ve Bergama, termal sular gibi zengin değerlere sahip. Yani kültürel turizm değerlerimiz var, tatil sezonlarında muazzam güneşimiz denizimiz var, sağlık turizmi için materyallere sahibiz. Her yaş gurubuna, her toplum katmanına hitap edebiliriz. Tek ihtiyacımız etkin tanıtım."