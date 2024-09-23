MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvuru ekranı! Şartlar neler? Başvuru nereden yapılacak?

Okullardaki hijyen sorununa ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki okullara temizlik personeli alımı için başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte yanıtı...
Bakan Yusuf Tekin, okullarda istihdam edilmek üzere 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Bakan Tekin konuyla ilgili olarak; "Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranacak olan şartlar ise şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
+ 18 yaşını tamamlamış olmak
+ Emekli ve malul aylığı almamak
+ Öğrenci olmamak
+ Program başvuru ve uygulama süreçlerinde başka bir yerde sigortalı olmamak
+ İşe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet edilmesi
+ İŞ-KUR'a kayıtlı olması
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamış, emekli ve malul aylığı almayan, öğrenci olmayan, programa başvuru ve uygulama süreçlerinde başka bir yerde sigortalı olmayanlar başvuru yapabilecek. Ayrıca işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet edilmesi de gerekiyor.
MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından başvurular başlatılacak. Başvurular 3 gün sürecek ve çarşamba günü sona erecek.. Başvurular e-devlet, alo 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak.