Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir’e geliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmaları programı dahilinde yarın İzmir'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmaları programları kapsamında yarın (24 Eylül Salı) İzmir'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kentte ilk olarak İzmir Valiliğini ziyaret edecek. Ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında Yılmaz, partilileriyle bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI BULUŞMASI

YILMAZ, 'İş Dünyası Buluşması' programı kapsamında ildeki iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyecek, sonrasında 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması' programına katılacak. Ardından da Menemen Belediyesi'ni ziyaret edecek.