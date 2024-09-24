İlki başaran Tülin Akın’a prestijli ödül

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme'de bir otelde düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla 'Sosyal Girişimcilik' olarak belirlendi.

ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Selçuk Yaşar Ödülü'nün 5'inci sahibi, Türkiye'nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye'deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk "Akıllı Köy"ünü kuran Akın, hem Türkiye'de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu.

"VİZYONUNDA İLERLİYORUZ"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller "Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve 'Bilim, Birlik, Başarı' ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GURUR VERİCİ"

5. Selçuk Yaşar Ödülü'nün yeni sahibi girişimci Tülin Akın ise duygularını şöyle ifade etti: "20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Ekibim ve ailemin desteğiyle aldım. İyi ki varsınız."