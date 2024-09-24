Vergi rekortmeni Rahmi Koç oldu

ANKARA'NIN 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıranın sahibi 480 milyon 80 bin lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sıranın sahibi Türkiye Elektrik iletim A.Ş oldu. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu Ankara'da en fazla vergi beyan eden ilk 100 vergi mükelleflerinin isimlerini açıkladı. Gelir vergisi listesinde ilk sıranın sahibi 480 milyon 80 bin lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu. 2. sıradaki kişinin ismi açıklanmazken 3. sırada 142 milyon 688 bin lira ile Mert Gür yer aldı. Erman Ilıcak 86 milyon 206 bin lira ile 7. sırada yer alırken, Feridun Geçgel 83 milyon 175 bin lira ile 8. sırada yer aldı. 10. sıraya ise 53 milyon 363 bin lira ile Hayretin Reşat Köymen yerleşti.