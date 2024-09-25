Enflasyon 2026’da tek haneye inecek

'İzmir İş Dünyası Buluşması' programında dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de belli bir seviyede sürdürme ihtiyacımız var. İstikrar ve kalkınma programını eşzamanlı geliştirmek zorundayız" dedi.

'EMTİA FİYATLARI ILIMLI'

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası üyeleri katıldı. Buluşmaya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasından isimler katıldı. Cevdet Yılmaz, "Enflasyon sürpriz olmadı. Haziran'dan bu güne 23,5 puanlık düşüş var. Eylül'de 50'nin altına inecek. Yıl sonunda ise yüzde 41,5 hedefimiz var. Tüm kurumlarla birlikte çalışıyor, konsensüs oluşturuyoruz. 2025'te ise gelecek yılın ortalarında bugünkü kadar enflasyondan bahsetmeyeceğiz. 2025 sonunda 20'nin altında enflasyonu beklerken 2026'da tek haneli enflasyon bekliyoruz" dedi.

Yılmaz konuşmalarına şu şekilde devam etti; "Gelecek yıla bakınca 3 tane önemli olumlu etki görüyoruz. Bizim ihracatımızı kurdan çok daha fazla etkileyen dış pazarlardaki büyüme. En önemli iki bölge AB ve MENA bölgeleri ihracatımızın yüzde 70'i. AB'nin büyümesi 1,5, MENA ise yüzde 2'lerde bekleniyor. Emtia fiyatları ılımlı seyrediyor diğer olumlu haber. FED ve AB Merkez Bankası başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde faizler düşüyor. Faizlerin düşüşü küresel likitideyi arttıracak."

ŞEHRİN SORUNU KİRLİLİK

"İzmir'in çok önemli bir sorunu kirlilik" diyerek açıklamalarına devam eden Yılmaz, şunları aktardı: "Yaşanan kirliliğin balık ölümlerine yol açtığı da hepimizin gündemine geldi. Kirliliğin esas nedeni arıtılmadan körfeze atılan sular. Burada kalıcı bir çözüm üretilebilmiş değil. Sadece İzmir'in değil, bütün milletimizin bu konuda hassasiyeti var. Son yıllarda metropol illerimizde belediyelerin bütçe içinde yatırım payının düştüğünü görüyoruz. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. İzmir Körfezi'nin kirliliğini mercek altına almak için alanında uzman isimlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Biz iş birliğine hazır olan herkesle iş birliğine hazırız. Yeter ki İzmir'in sorunları çözülsün."