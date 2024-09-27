ATM’lerde yeni şifre dönemi başlıyor

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni önlemler alacağını duyurdu. Bankamatik kartlarında kolay tahmin edilebilen şifrelerin kullanımının yasaklanacağı aktarıldı.Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının hızla artması, hırsızlık vakalarının da artmasına neden oldu. Bankalar güvenlik önlemlerini yetersiz bulunca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) devreye girdi. Yapılan araştırmalar, birçok müşterinin basit şifreler kullandığını ortaya koydu. Bu sebeple, sıkça tercih edilen "1453", "1923" gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması planlanıyor