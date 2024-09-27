Bakan Şimşek’ten ilk açıklama geldi: MB rezervleri rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını bildirerek, "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." ifadesini kullandı. Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

"TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI"

Rezervlerdeki yükselişe dikkati çeken Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." değerlendirmesinde bulundu.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artışla 61 milyar 395 milyon dolardan, 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.