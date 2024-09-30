ASKON’da Murat Gün güven tazeledi

ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, üyeleri ve davetlilerin geniş katılımıyla genel kurulunu tamamladı. Genel kurulda yapılan oylamada mevcut başkan Murat Gün, bir kez daha güven tazeleyerek ASKON Aydın Şube Başkanlığı görevine devam etti. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Murat Gün, derneğin son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gün, Aydın iş dünyasının büyümesine katkı sağlamak ve üyelerinin küresel pazarlarda daha etkin rol almalarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.