Ege’de güz bereketi

AYDIN'IN turizm cenneti Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi sürüyor. İlçede bulunan Ege Port limanına son iki günde 11 kruvaziyer gemisi yanaştı. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak üzere 21 bin 600 turist, ilçeye ziyarette bulundu. Bazı tatilciler ise İzmir'in Selçuk ilçesinde tarihi yerlere yöneldi. Aydın'ın turizm cenneti Kuşadası'nda alışveriş yapan pek çok yabancı turist ise bölge esnafının yüzünü güldürdü.

SEA PEARL FETHİYE'DE

HİNTLİ Petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait Süper yat Sea Pearl'e Fethiye İskelesi'nde karadan yakıt ikmalinde bulunuldu. Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki süper lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi'ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödediği öğrenildi. 22 personelinin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibini ve misafirlerini Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptırdığı kaydedildi.

MARELLA DİSCOVERY 1826 YOLCUSU İLE GELDİ

MALTA bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Santorini Adası'ndan gelen ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1826 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.