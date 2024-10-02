Chery yatırımı finale yaklaştı

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırımla ilgili gelişme yaşandı. Çinli otomobil üreticileri BYD ve Chery, Türkiye'de dev yatırımlar yapmak üzere harekete geçti. Manisa'da kurulacak fabrikalar, elektrikli otomobil üretimini artırarak Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüm yaratacak. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırım konusundaki görüşmelerin son aşamalarda olduğunu açıkladı.

BYD'DEN DEV YATIRIM

Geçtiğimiz Temmuz ayında BYD'nin Türkiye'de otomobil fabrikası kurma kararı almasının ardından, Çinli otomobil devi Chery de ülkemize yatırım yapma hazırlığında. Manisa'da inşa edilecek BYD fabrikası, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak ve toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırım gerektirecek. Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerinden teknoloji transferini yurt içinde tutma talimatları sonrası, Türkiye'ye yapılan yatırımların sorunsuz devam ettiği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD ve Chery ile yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmediğini belirtti. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırım konusundaki görüşmelerin son aşamalara geldiğini açıkladı. Türkiye, 2 milyonluk ticari ve binek araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın önemli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Chery ile yapılacak yatırım anlaşmasının tamamlanması, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini daha da güçlendirecek.

BAKAN SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin yatırımı ve Chery ile yapılan görüşmeler hakkında şu bilgileri paylaştı: Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar BYD'nin Türkiye'de yatırım kararını ilan etmesiyle sonuçlandı. BYD'ye Manisa'da yer tahsisini tamamladık. İzin başvurularını gerçekleştirdik. 160 hektarlık alandan söz ediyoruz. Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak. Nihayetinde Türkiye yüksek teknolojide çok önemli adım atmış olacak. BYD 4 milyona yakın araç üretecek, yeni nesil araçlar.