Dar gelirliye konut müjdesi

Hükümet, ev sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla, Türkiye genelinde farklı illerde hayata geçirdiği projelerle alt gelir grubu vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlıyor.

"ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Özellikle uzun vade seçenekleri ve banka kredisi gerektirmeyen ödeme planları, ev sahibi olmayı çok daha erişilebilir hale getiriyor. Öte yandan konut sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşlar için de yeni bir müjde geldi. Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, son dönemde kira ve konut satış fiyatlarında yavaşlama yaşandığını belirtirken, "Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmektedir. Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

"HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR"

Kamuda tasarruf tedbirlerine vurgu yapan Şimşek, lojman yerine kiraya çıkan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin olarak da "Kamu personeline ödeme yapılmasına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Önder Yılmaz