İGA, gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağına ilişkin belgesel yayımladı

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yabancı bir kargo firmasına ait uçağın 07.54'te kule ile irtibata geçerek acil iniş istediği andan 08.17'de acil inişi esnasına kadar yapılan operasyondaki görüntülere yer verildi.

İngilizce seslendirmeli olarak hazırlanan 9 dakikalık belgeselde, kargo uçağının kule ile irtibata geçerek gövdesi üzerine iniş anlarının yanı sıra acil durum operasyonuna katılan yer ekiplerinin müdahale sırasındaki görüntülerine verildi.

8 Mayıs'ta Paris'ten İstanbul'a gelen yabancı bir kargo firmasına ait uçak, ön iniş takımlarının açılmadığını bildirerek acil durum ilan etmiş ve ardından ön iniş takımları kapalı vaziyete İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmişti. Pilotların yaralanmadan uçağı terk ettiği iniş sonrası havalimanı ekipleri özel bir operasyonla uçağı pistten kurtarmıştı.

Everything was normal in the sky... Until a cargo plane began its descent.

The situation changed in seconds. One flight's unexpected landing problem turned into a success thanks to Istanbul Airport's expert teams. #IstanbulAirport

