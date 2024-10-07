İzmirli mobilyacılar Çin’in tahtına göz dikti

Türkiye'nin Fas'a mobilya ihracatının son 5 yılda yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 52 milyon dolardan 105 milyon dolara yükseldiğini aktardı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle konuya ilişkin, "Fas'a 2023 yılı Aralık ayında URGE Projemiz kapsamında ilk ticaret heyetimizi yapmıştık. Bu sefer sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz.

Batı Afrika ülkelerinin ticaretinde Fas kritik konumda. Türkiye ve Fas arasında 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Türk şirketlerimizin Fas'ta çeşitli yatırımları var. İnşaat, enerji, lojistik ve turizm sektörlerinde Türk firmalarının önemli projeleri bulunuyor.

Fas'ta çok sayıda Türk mobilya firmamız mağazalar açtı ve o coğrafyada Türk mobilya ihracatçıları İspanya, İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı.

Ticaret Heyetimiz sayesinde kuracağımız yeni iş birlikleriyle Çin'i de geçerek birinci ülke olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Fas'ın mobilya ithalatında yüzde 15 olan payımızı yüzde 25'e çıkarmak. 22 firmadan 36 iş insanımızın katılımı bu inancımızı güçlendiriyor" diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise, "Bu ticaretin ana kalemlerinden birini mobilya sektörü oluşturuyor. Mobilya sektörümüz, özellikle Hindistan'ın büyüyen orta sınıfı ve kentleşme süreciyle birlikte önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Bu ticaret heyetiyle Hindistan'a mobilya ihracatımızın orta vadede 100 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.