Moda tasarımcılığından çobanlığa transfer oldu!

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Sütkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti. Tarım ve hayvancılık bilgisi olmayan Jasmina Sütkovic, 8 yıl önce 10 tane merinos koyunu aldı. Çobanlık yapmaya başladı.

Tarım ve hayvancılık üzerine köylülerden de bilgi alan Jasmina Sütkovic 8 yılda 100'e yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu. Köyden birçok arazi satın alan ve satın aldığı araziler dışında tarla kiralamaya da başlayan Jasmina Sütkovic, hayvanları için arpa, yulaf, buğday ekimini de öğrendi.