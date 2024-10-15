Savunma payında detaylar netleşti

AK Parti'nin geçen cuma TBMM'ye sunduğu ve 100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na aktarılmak üzere 750 lira kesilmesini de içeren yasa teklifine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Buna göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden tahsil edilecek 750 liralık kesinti, her yıl ocak ayının 5'inci gününde hesaplara yansıtılacak. Kart iptal edilse de pay iade edilmeyecek. Ekonomist Muhammet Bayram, "Kredi kartlarında 100.000 TL ve üzerinde limiti olanlardan yılda bir defa olmak üzere 750 TL'lik savunma sanayii katkı payı alınmasına dair yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Yine aynı şekilde tapu işlemlerinde araba alım satımlarında da savunma sanayii'ne katkı payı getirilmesi düşünülüyor" dedi.

Bayram, "Bankalardan da katkı paylarını kart kullanıcılarına yansıtmamak adına kartlara 750 TL'lik puan yükleme, chip para yükleme, bonus para yükleme gibi hamleler olduğunu görüyoruz. Vatandaştan haberi olmadan kredi kartı paylarının limitlerinin yükselip vatandaşın daha fazla harcama yapmasına neden olan bankaların böyle bir hamlesi ödenecek alınacak katkı payının önüne geçmeyecek" diye konuştu.

Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki husus söz konusu. Birincisi vatandaşın milli menfaatleri ve ülkesi devleti söz konusu olduğunda yapacağı yardımda maddi manevi kuşkusuz gözü olmayacaktır. İkincisi, yanı başımızda iki saatlik mesafede savaşın bu kadar bize yaklaşması huzur içerisinde yaşayan bir toplum olarak hayal bile edemeyeceğimiz bir durumdu. Ancak Amerika'nın F 35 programından bizi çıkarması savunma sanayi yatırımlarında ilgili parçaların ve donanım ve yazılımların Türkiye'ye yabancı devletlerce gönderilmemesi ve Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji hamlelerinde karşılaştığı engellemeler, bu katkı payının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

TARİH BELLİ OLDU

EKONOMİST Muhammet Bayram, uygulamanın bir benzerinin İtalya'da olduğunu dile getirdi. Bayam, "Düzenlemede 5 Ocak itibari ile alınacak bir durum söz konusu. 5 Ocak'ta kart limitleri 100.000 TL altındaysa katkı payı olmayacak ama 5 Ocak'tan sonra 100.000 TL üzerine çıkartılırsa, katkı payı alınacak. 100.000 TL'yi geçer limiti olanlardan her 5 Ocak itibari ile alınacağını biliyoruz. Katkı payı her yıl belirli oranda artırılacak" şeklinde konuştu.