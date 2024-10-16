Corendon ve Ryanair’den İzmir’e uçuş başlıyor

CORENDON Airlines ve Ryanair, İngiltere'den İzmir, Bodrum ve Dalaman'a yeni uçuşlar başlatma kararı aldı. Corendon Airlines, Londra ve Manchester'dan İzmir'e, Ryanair Londra'dan Bodrum ve Dalaman'a Pegasus Havayolları ise İstanbul'dan Dublin'e sefer başlatacağını duyurdu. 15 Mayıs 2025'te başlayacak Stansed-İzmir seferleri Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez icra edilecek. Manchester-İzmir seferlerinin ise 1 Mayıs 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Seferler Pazartesi ve Cuma günleri icra edilecek. Ryanair ise Londra-Stansed Havalimanından Bodrum ve Dalaman'a uçuş başlatacak. Stansed-Bodrum seferleri 1 Aralık'tan itibaren Çarşamba ve Pazar günleri, Dalaman seferleri ise 2 Aralık'tan itibaren Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek.