Şehir Hastanesi’nden sağlık turizmi atağı

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, birinci yılını dolduran hastanenin ayakta ve yatarak toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirtti. Başta onkoloji olmak üzere yoğun bakım ünitesinde önemli rakamlara ulaştıklarını ve 100 bini aşkın başarılı ameliyat gerçekleştirdiklerine değinen Gökalp 15 Ekim 2023'de hizmet vermeye başlayan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ilk görev yılında Ege Bölgesi'nde sağlık sektörünün öncüsü haline geldiğini belirtti.

40 ORGAN NAKLİ YAPILDI

Hastanenin ilk yılını değerlendiren Gökalp, Türkiye'nin 4. büyük şehir hastanesi olduklarını, yaklaşık 2 bini doktor olmak üzere 8 bin 500 personelle kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye odaklandıklarını söyledi. Prof. Dr. Gökalp, yeni hedeflerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinde sağlık turizmine başlayacaklarını ve bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Prof. Dr. Gökalp "Tüm branşlarda sağlık turizmi konusunda da ülkemizi ve İzmir Şehir Hastanesi'ni en iyi şekilde temsil ederek, 2025 yılında sağlık turizminde de önemli başarılara imza atacağız" dedi. Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, bir yıllık süreçte 104 bin 887 ameliyat gerçekleştirildiğini, 19 bin 140 hastanın yoğun bakım tedavisi gördüğünü, 40 organ nakli gerçekleştirildiğini ifade etti.

HASTALAR BEKLEMEZ

İzmir Şehir Hastanesi'ne Türkiye'nin birçok kentinden başvuru yapıldığını aktaran Gökalp, şöyle konuştu: "Bizim hastanemizde günlük 15 bin hastaya ayaktan hizmet veriyoruz. Acil serviste hastalarımız beklemez. Polikliniklerde insan kaynağımız kuvvetli olduğu için randevu süresi oldukça kısa."

NAVİGASYON HİZMETİ

HASTANENİN büyük olması nedeniyle hastaların zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini aktaran Gökalp, hastane içi navigasyon uygulaması hazırladıklarını, kısa sürede hizmete alınacağını aktardı. Hastane kampüsünde yer alan ticari alanların Sağlık Bakanlığı inisiyatifinde olmadığına işaret eden Prof. Dr. Orhan Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticari alanlar, şirketin zamanında Sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşma gereği şirket tarafından kiraya verilen yerler. Bizim temel işimiz tıbbi hizmet."