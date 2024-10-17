Zeytinyağlarında yasak boya bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı. Listede İzmir'den Ege Yaman Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Zeytinliköy ve Edremit markaları, Aydın'dan Nazlıköy Yöresel Ürünler Gıda Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi, Adem Karagöz, Başkaya Tarım Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat LTD. ŞTİ. yer aldı.

İZMİR

FİRMA: EGE YAMAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ.

MARKA: ZEYTİNLİKÖY

EDREMİT FİRMA: CEMAL KARASU

MARKA: EDREMİT

HANZADE FİRMA: AY EGEM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MARKA: YUPAOİL

AYDIN

FİRMA: ALABAYLAR YAĞ HAYVANCILIK TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ İHRAÇAT İTHALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MARKA: SIRALI FİRMA: ZEKİ KOÇHAN

MARKA: ZEKİ KOÇHAN

ZEYTİNADA FİRMA: ALABAYLAR YAĞ HAYVANCILIK TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ İHRAÇAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FİRMA: NEDİM ÇİFTÇİ

BURSA

FİRMA: ONAY TİCARET-SABRİ AKIN

MARKA: YENİ KÖRFEZ

YEŞİL AYVALIK

EGEDEN

AYVALIK İNCİİ

YENİ AYVALIK

EGE İREM

AYVALIK YÖREM

EGE TARIM BİRLİK

AYVALIK

AYDIN'DA BİN 820 LİTRE SAHTE YAĞ ELE GEÇİRİLDİ

AYDIN'IN Köşk ilçesinde de jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda bin 820 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 728 bin lira olan sahte zeytinyağlarına el konulurken 2 şüpheliye 420 bin lira vergi cezası uygulandı.