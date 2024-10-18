Aydın-Denizli Otoyolu hizmete girdi

AYDIN ve Denizlilerin yarım asırlık rüyası olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı dün trafiğe açıldı. Otoyol açılışı için Efeler ilçesinde bulunan Aydın gişelerinde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Habercilik Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

163 KM UZUNLUĞUNDA

Bakan Uraloğlu, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik son bölümünü trafiğe açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geçen yıl Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ile 13 kilometrelik bağlantı yolunu hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Uraloğlu, şunları söyledi: "Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz. Otoyolumuzla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık 5,3 milyar lira tasarruf elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'YLA BAĞLANTI

URALOĞLU, "Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu sadece 440 kilometrelik otoyola çevirmiş olacağız. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu, kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresini 6-7 saatten 3-3,5 saate düşürecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız" diyerek Aydın- Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini dile getirdi.