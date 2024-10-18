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Haberler Ekonomi Bodrum Best Of The World 2025 finalisti

Bodrum Best Of The World 2025 finalisti

Bodrum, dünyanın en havalı lokasyonlarından birisi oldu.

OSMAN AKÇA
Bodrum Best Of The World 2025 finalisti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin "Best Of The World 2025 (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri)" listesinde finale kaldı. Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best Of The World 2025 Readers' Choice" seçkisinin finalistlerini açıkladı. Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

National Geographic Travel'ın sosyal medya hesabından Bodrum'un muhteşem atmosferi ve Akdeniz'in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiği vurgulandı. National Geographic, Bodrum'un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti

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