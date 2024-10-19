Aydem Enerji’nin yeni CEO’su Marangoz oldu

AYDEM Enerji'nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti. Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Marangoz, 2018 yılından bu yana Aydem Enerji'de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan İdris Küpeli'den 1 Kasım'da bayrağı devralıyor. 2009 yılından bu yana grup içerisinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar üstlenen deneyimli isim aynı zamanda, şirketteki Genel Müdürlük görevini de vekaleten sürdürecek.

DENEYİMLERİ

Verilen bilgiye göre Marangoz, 20 yıllık enerji sektörü tecrübesi bulunan kariyerine 2006'da Siemens AG'de başladı. 2009 yılından bu yana Aydem Enerji çatısı altında farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Marangoz, sırasıyla Aydem Elektrik Piyasası ve Regülasyon Müdürü, Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019'da Aydem Enerji Ticaret Grup Başkanı ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2019'da atandığı Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2021 yılından itibaren genel müdürlük görevini de üstlendi. 2023 yılına kadar perakende grup şirketlerinin genel müdürlük görevini yürüten Marangoz, 25 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.