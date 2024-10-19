Manisa’ya bir Çinli daha yatırım yapacak

Hong Kong merkezli China Jinjiang Construction Limited, 20 milyon TL sermaye ile Jinjiang İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Firmanın Türkiye'deki farklı altyapı yatırımları ve inşaat projesi imkanlarını araştıracağı ifade ediliyor.

12 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Diğer yandan Çinli otomotiv firmasının Türkiye'de kurduğu BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi'nin yatırım için ÇED süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÇED başvuru dosyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunan Çinli otomotiv devi, Manisa tesislerinde 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapacak. Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet, motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montaj, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak. Planlanan projenin inşaat aşamasında ortalama 2 bin 500 kişi, işletme aşamasında ise 3 vardiya halinde toplamda 12 bin kişi çalışacak. İnşaatın 2025'te başlaması ve 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.