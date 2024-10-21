Bakan Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı ile görüşecek

EKONOMİDE gözler, yılın son çeyreğinde TBMM'de görüşme süreci başlayacak 2025 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi, üçüncü çeyrek büyüme verisi ile Merkez Bankasının açıklayacağı yılın son enflasyon raporuna çevrilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu hafta ABD'ye gitmesi planlanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, bu yıl 21 Ekim-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar kapsamında yapılacak.

Şimşek, bu toplantılar için gideceği ABD'de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme de yapacağı ABD temasları yakında takip edilecek.

MARATON BAŞLIYOR

ÖTE yandan TBMM'deki gelecek yıla ilişkin bütçe maratonu, yarın başlayacak. Komisyonda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, komisyondaki müzakerelerinin tamamlanmasıyla TBMM Genel Kuruluna gönderilmesi öngörülüyor. Bütçenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de yılbaşına kadar karara bağlanacak. Bütçe teklifi, mali disiplinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi hedefleriyle uyumlu hazırlandı. Teklife göre, gelecek yıl için bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Hazırlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da bu süreçte açıklanması bekleniyor.