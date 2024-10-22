Aydın-Denizli Otoyolu ekonomiyi güçlendirecek

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayata geçirilmesiyle şehir ve sanayi için yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Kasapoğlu "Otoyol, güçlü olan ekonomik ve turizm potansiyeline yeni bir dinamizm katacak. Yapılan hesaplamalara göre, bu sayede yılda 4,5 milyar lira zaman ve 800 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak. Önem verdiğimiz bir diğer nokta ise yıllık karbon emisyonunun 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli bir katkı sunması. Yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanması hedeflenen otoyol ile aynı zamanda güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olduk. 163 kilometrelik otoyol projesi, Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlamanın ötesinde özellikle İstanbul-İzmir-Antalya gibi bu üç büyük kent arasındaki ticareti artıracak potansiyele sahip. Ayrıca Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi turizm merkezlerine de ulaşım kolaylaşacak. Bölgedeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine de kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlayacak" diye konuştu.