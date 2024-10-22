Ege Otomotiv Derneği sorunları çözüyor

EGE Otomotiv Derneği (EGOD) birçok üyesinin yer aldığı 1. Sanayi Sitesi'ndeki sorunların çözümü için çalışma başlattı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu ziyaret eden Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sorunların çözümü için kısa süre içinde adım atılmasının mutluluğunu yaşıyor. Ziyaretin ertesi günü 1. Sanayi Sitesi'ne gelen Konak Belediyesi ekipleri, öncelikle Atatürk Büstü'nün yer aldığı park alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları başlattı