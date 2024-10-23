Amerikalı şefler, Türk şeflerle mutfağa girdi

DÜNYA'NIN gıda ambarı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri pazarında 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Amerikalı şeflerle iş birliklerini artırıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nce ABD'ye gıda ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürülen Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi kapsamında Amerikalı şefler Reimund Pitz ve Jay Marshall, Türkiye'de lezzet noktalarını ziyaret etti, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle muftağa girdi. Yaşar Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, Amerikalılara, "Ne yemek yaparsanız yapın Türk ürünlerini kullanarak yapın" mesajı verdiklerini dile getiren Gürel, "Türk kekiğini, balığını, hububatını, kuru meyvelerini, zeytin ve zeytinyağlarını, meyve sebzelerini, yumurtasını kullanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.